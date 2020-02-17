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Где больше всего людей работают неофициально

Где больше всего людей работают неофициально

В конце 2019-го уровень теневой занятости упал до 21%. Таким образом, количество работодателей и работников, заинтересованных в официальных трудовых отношениях, растет.

С начала 2020-го трудовые договоры заключили с почти 200 тыс. сотрудников, сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Правда, практически каждый пятый украинец работает неофициально.

Ранее сообщалось, почти четверть ВВП Украины находится в тени.

Справка Finance.ua

  • Правительство готовит цивилизованные условия работы и легальное трудоустройство для украинцев. Больше всего людей, которые “работают в тени”, в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности.
  • По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд гривен или 23,8% от официального ВВП за 2018 год находится в тени, из них 19,7% ВВП (702 млрд гривен) составляет наличная теневая экономика.
  • Ernst & Young провела подобные исследования в 33 странах мира, среди которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие страны. Исторически уровень теневой экономики среди указанных стран колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП.
По материалам Газета по-Украински
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