Потери мировой экономики от последствий коронавируса могут достичь $1,1 трлн

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По оценкам экспертов Oxford Economics, в результате распространения коронавируса рост мирового ВВП в первом квартале 2020 г. замедлится до 1,9%, по сравнению с первым кварталом 2019 года. Это требует пересмотра прогноза мирового роста на 2020 год с 2,5% до 2,3%.
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Для сравнения, в 2019 году мировая экономика выросла на 2,6% по сравнению с 2018 годом. Всего же, по оценкам Oxford Economics, в зависимости от сценария развития событий, “эпидемические” потери мировой экономики могут составлять от 0,4 до 1,1 трлн долл. США.
Сегодня практически все эксперты соглашаются с тем, что эпидемия отрицательно повлияет на мировую экономику. Но при этом преимущественно все расчеты строятся на предположении, что эпидемию преодолеют в первом квартале 2020 года, поэтому влияние будет ощутимым, но краткосрочным.
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