0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Потери мировой экономики от последствий коронавируса могут достичь $1,1 трлн

Потери мировой экономики от последствий коронавируса могут достичь $1,1 трлн

По оценкам экспертов Oxford Economics, в результате распространения коронавируса рост мирового ВВП в первом квартале 2020 г. замедлится до 1,9%, по сравнению с первым кварталом 2019 года. Это требует пересмотра прогноза мирового роста на 2020 год с 2,5% до 2,3%.

Читайте также: Как коронавирус повлияет на экономику Украины – разъяснение НБУ

Для сравнения, в 2019 году мировая экономика выросла на 2,6% по сравнению с 2018 годом. Всего же, по оценкам Oxford Economics, в зависимости от сценария развития событий, “эпидемические” потери мировой экономики могут составлять от 0,4 до 1,1 трлн долл. США.

Сегодня практически все эксперты соглашаются с тем, что эпидемия отрицательно повлияет на мировую экономику. Но при этом преимущественно все расчеты строятся на предположении, что эпидемию преодолеют в первом квартале 2020 года, поэтому влияние будет ощутимым, но краткосрочным.

Справка Finance.ua:

  • Аналитики Moody’s заявляли о том, что эпидемия китайского коронавируса может стать “черным лебедем” 2020 года, который повлияет на мировую экономику существеннее, чем финансовый кризис и рецессия 2008-2009 годов.
  • “Черный лебедь” – событие, которое трудно спрогнозировать, и которое имеет значительное влияние на экономику. Термин ввел американский экономист Нассим Талеб в книге с одноименным названием, которая вышла в 2007 году.
По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.