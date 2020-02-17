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В Китае сообщают о переломном моменте в борьбе с коронавирусом

В Китае сообщают о переломном моменте в борьбе с коронавирусом

В Ухане (Китай) число излечившихся от нового типа коронавируса за день, превысило число инфицированных, поступивших в медицинские учреждения за сутки.

По словам представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэна, в Китае впервые с начала эпидемии зарегистрирован рекордный показатель выздоровевших за день.

Так, в течение четверга из больниц по всей стране были выписаны более двух тысяч человек.

Напомним, в Израиле зафиксировали первый случай коронавируса. Вирус был обнаружен у эвакуированной женщины с круизного лайнера Diamond Princess. У остальных 10 пассажиров лайнера симптомов не обнаружили.

По состоянию на 21 февраля, в мире зарегистрировано 76 723 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 247 – летальные. Сообщается, что выздоровели уже 16 415 человек. При этом коронавирус зафиксирован в 27 странах за пределами Китая.

По материалам РБК-Украина
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