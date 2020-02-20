Купить квартиру: от чего зависит стоимость недвижимости

Самая низкая цена квартир – на начальных этапах строительства. Однако жилья придется ждать год-два. Это при условии, что у застройщика не возникнет проблем, рассказал Gazeta.ua Руслан Земляной, руководитель профессионального клуба застройщиков.

“У некоторых застройщиков есть ресурс и они могут предлагать скидки, чтобы увеличивать продажи. Но не стоит прельщаться откровенно низкими ценами. Квадратный метр в столичной квартире не может стоить 10-13 тысяч гривен. В свое время в Киеве такую ​​тактику избрали проблемные объекты Войцеховского. Продавали недвижимое имущество на уровне себестоимости и ниже, чтобы только собрать деньги с людей”, – говорит он.

По его словам, стоимость квартиры зависит от района, ценового сегмента дома.

“В пригороде цены ниже. Выгодно покупать квартиры там, где большая конкуренция среди застройщиков – Ирпень, Буча. Однако могут быть проблемы с инфраструктурой, транспортом, инженерными коммуникациями. Нужно следить, чтобы у застройщика были все необходимые документы и разрешения для строительства”, – советует Земляной.

Строительные компании должны делать свой комплекс привлекательным для потенциальных покупателей. Например, в Гатном застройщик вкладывает средства и строит коллектор. Так планирует решить проблему с канализацией.

“Однако цена – не главный показатель. Внимание следует обращать на репутацию застройщика. Лучше идти к проверенным, которые успешно завершили и сдали в эксплуатацию несколько объектов. Искать отзывы о застройщиках на подтвержденных интернет-ресурсах”, – говорит эксперт.