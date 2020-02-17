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Кабмин анонсировал проведение конкурса по приватизации гостиницы "Днепр"

Кабмин анонсировал проведение конкурса по приватизации гостиницы "Днепр"

Кабинет министров Украины планирует весной провести конкурс по приватизации гостиницы “Днепр”.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству.

По его словам, Кабмин намерен в этом году разблокировать проведение большой приватизации.

“В этом году мы наконец планируем разблокировать большую приватизацию. Сейчас первый такой заметный объект – гостиница “Днепр”. Если интересно, что там происходило в середине – это “жесть”. То есть, черная касса в лучших традициях. Можем дать отчет и показать, что там происходило. Сейчас мы готовим нормальный конкурс, чтобы уже этой весной нормальный владелец туда зашел”, – заявил Гончарук.

Напомним, в 2014 году милиция обнаружила оружие в отеле “Днепр” на Европейской площади в Киеве, где раньше находились активисты общественного движения “Правый сектор”. Отметим, 1 апреля 2014-го в сопровождении правоохранителей представители “Правого сектора”, которые находились в гостинице “Днепр”, покинули его помещение и организовано отправились на одну из загородных баз.

По материалам РБК-Украина
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