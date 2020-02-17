Кабмин анонсировал проведение конкурса по приватизации гостиницы "Днепр"

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Кабинет министров Украины планирует весной провести конкурс по приватизации гостиницы “Днепр”.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству.
По его словам, Кабмин намерен в этом году разблокировать проведение большой приватизации.
“В этом году мы наконец планируем разблокировать большую приватизацию. Сейчас первый такой заметный объект – гостиница “Днепр”. Если интересно, что там происходило в середине – это “жесть”. То есть, черная касса в лучших традициях. Можем дать отчет и показать, что там происходило. Сейчас мы готовим нормальный конкурс, чтобы уже этой весной нормальный владелец туда зашел”, – заявил Гончарук.
Напомним, в 2014 году милиция обнаружила оружие в отеле “Днепр” на Европейской площади в Киеве, где раньше находились активисты общественного движения “Правый сектор”. Отметим, 1 апреля 2014-го в сопровождении правоохранителей представители “Правого сектора”, которые находились в гостинице “Днепр”, покинули его помещение и организовано отправились на одну из загородных баз.
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