Кабмин анонсировал проведение конкурса по приватизации гостиницы "Днепр"

Кабинет министров Украины планирует весной провести конкурс по приватизации гостиницы “Днепр”.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству.

По его словам, Кабмин намерен в этом году разблокировать проведение большой приватизации.

“В этом году мы наконец планируем разблокировать большую приватизацию. Сейчас первый такой заметный объект – гостиница “Днепр”. Если интересно, что там происходило в середине – это “жесть”. То есть, черная касса в лучших традициях. Можем дать отчет и показать, что там происходило. Сейчас мы готовим нормальный конкурс, чтобы уже этой весной нормальный владелец туда зашел”, – заявил Гончарук.

Напомним, в 2014 году милиция обнаружила оружие в отеле “Днепр” на Европейской площади в Киеве, где раньше находились активисты общественного движения “Правый сектор”. Отметим, 1 апреля 2014-го в сопровождении правоохранителей представители “Правого сектора”, которые находились в гостинице “Днепр”, покинули его помещение и организовано отправились на одну из загородных баз.