Газ мог быть дороже в 4 раза - Гончарук

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Без заключения с Россией контракта о транзите газа в Европу стоимость голубого топлива в Украине выросла бы в 3-4 раза.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая в Верховной Раде с отчетом о работе правительства за полгода.
По его словам, чтобы заключить сделку, пришлось выполнить очень много работы.
“У нас заканчивался контракт с россиянами с 1 января и существовал серьезный риск, что мы потеряем этот транзит. А это был бы очень большой удар по экономике и серьезное подорожание энергетических ресурсов и для предприятий, и для граждан. Если бы этот контракт не был подписан, по некоторым подсчетам, цена газа для украинской экономики была бы в 3-4 раза выше. Это было бы намного хуже, чем есть сейчас”, – сказал Гончарук.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Страной 25 лет руководили дешевые менеджеры" — глава "Укрпочты" раскрыл свою зарплатуВчера, 14:33 - 3149 12
Кличко заговорил о продлении ветки киевского метро в направлении Броваров5 ч. назад - 1020 8
83% украинцев получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума4 ч. назад - 624 7
Депозит для новорожденных на 50 тыс. грн - законопроект2 ч. назад - 2041 5
Уровень доверия украинцев к правительству и премьеру существенно снизился (опрос)4 ч. назад - 666 5
Monobank снижает ставки по депозитам в гривне4 ч. назад - 4811 2
МАУ распродает билеты на рейсы в Европу от 806 грнВчера, 17:43 - 2911 1
Вступил в силу закон о беспрепятственном доступе к водоемам3 ч. назад - 2832 2
НАПК нашло в декларациях сотни миллионов скрытых доходовВчера, 15:45 - 2379 1
День финансов, 20 февраля: когда ждать депозиты под 10%, метро на Троещину, $1000 дохода в месяц без работыВчера, 18:05 - 2337 1
Sony представила новый смартфон (фото, видео)Вчера, 15:10 - 402
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 617 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 782
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3559 2
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 3163 2