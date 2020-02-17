Газ мог быть дороже в 4 раза - Гончарук

Без заключения с Россией контракта о транзите газа в Европу стоимость голубого топлива в Украине выросла бы в 3-4 раза.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая в Верховной Раде с отчетом о работе правительства за полгода.

По его словам, чтобы заключить сделку, пришлось выполнить очень много работы.

“У нас заканчивался контракт с россиянами с 1 января и существовал серьезный риск, что мы потеряем этот транзит. А это был бы очень большой удар по экономике и серьезное подорожание энергетических ресурсов и для предприятий, и для граждан. Если бы этот контракт не был подписан, по некоторым подсчетам, цена газа для украинской экономики была бы в 3-4 раза выше. Это было бы намного хуже, чем есть сейчас”, – сказал Гончарук.