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Межбанк: гривна получит свой шанс

Межбанк: гривна получит свой шанс

Пятница будет достаточно активным днем на валютном рынке, несмотря на завершение недели. Это обычно приводит к снижению деловой активности клиентов, но не в этот раз.

Дело в том, что продолжает работать фактор бюджетных проплат у клиентов и это сыграет на укрепление гривны. Многие по разным причинам не успели закрыть все свои задолженности перед государством по налогам и будут это делать сегодня. Это снова простимулирует увеличение предложения валюты на торгах со стороны экспортеров на фоне весьма средней по объемам покупки со стороны импортеров. Ведь им тоже надо рассчитаться с государством.

Кроме этого, по нашим данным в ближайшие дни по покупке валюты будут менее активны крупные импортеры энергоносителей – как за счет погодного фактора (аномально теплая зима), так и за счет ожидаемого снижения цен на энергоносители на мировых рынках ввиду катастрофического падения деловой активности в Китае и ЕС из-за коронавируса. Наши импортеры энергоносителей не спешат скупаться большими объемами, так как рассчитывают на этом существенно сэкономить.

Достаточно низкий спрос на валюту может дать гривне шанс продолжить свое укрепление в эту пятницу.

По прогнозам 21 февраля объемы операций на торгах составят до $220 млн при заключении до 570 сделок. Спекулянты будут работать в формате “в две стороны”, но при случае будут не против и покачать курс, в течение дня подстраиваясь под действия крупных местных игроков.

Несмотря на то, что на совещании с казначеями банков Нацбанк на днях говорил о снижении объемов своих покупок на межбанке – по факту он вчера скупал доллар на торгах и будет это делать и сегодня, если будет такая возможность.

По нашим прогнозам, 21 февраля коридор по доллару будет в пределах 24,30-24,55 гривен с зависимостью рынка от действий крупных местных игроков.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,44 / 24,46
евро – 26,43 / 26,45
российский рубль – 0,3827 / 0,3832

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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