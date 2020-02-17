Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу спроса из-за распространения вируса

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Цены на нефть снизились в пятницу на фоне опасений по поводу спроса на топливо из-за распространения вспышки коронавируса за пределами Китая.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $58,89 за баррель, что на $0,42 (0,71%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли на $0,19 (0,32%) до $59,31 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на $0,33 (0,61%) – до $53,55 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составляла $53,78 за баррель, поднявшись на $0,49 (0,92%) по сравнению с предыдущей сессией.
В пятницу южнокорейские власти подтвердили 52 новых коронавирусных инфицирования, сообщило агентство Yonhap. Улицы Тэгу, четвертого по величине города страны, опустели 20 февраля после того, как десятки человек заразились патогенным вирусом.
В самом Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, 21 февраля количество новых случаев заражения в сутки также выросло по сравнению с предыдущим днем. Это произошло несмотря на то, что Пекин прилагает титанические усилия по сдерживанию распространения коронавируса, который в значительной степени парализовал вторую по величине экономику мира.
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