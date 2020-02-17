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Цены на золото выросли до максимума за последние 7 лет из-за коронавируса

Цены на золото выросли до максимума за последние 7 лет из-за коронавируса

Мировые цены на золото растут 6 дней подряд и 21 февраля достигли максимального за последние 7 лет значения. Причиной этого называют опасения инвесторов, что вспышка китайского коронавируса может иметь серьезные последствия для мировой экономики.

Об этом сообщает MarketWatch.

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Аналитики отмечают, что вспышка китайского коронавируса вызывает неуверенность и тревогу среди инвесторов. Поэтому они ищут так называемые «безопасные гавани» – активы, которые могут сохранить свою стоимость даже в случае серьезных экономических потрясений в мире.

Сейчас унция золота стоит 1620,5 доллара – это самая высокая цена с 14 февраля 2013 года.

Инвесторы отмечают, что обычно золото дорожает в тех случаях, когда фондовые рынки приближаются к своему максимуму. Однако пока золото дорожает вместе с долларом, чего обычно не происходит. Это объясняют ожиданиями, что центральные банки мира начнут вливать дополнительную ликвидность (дополнительные ресурсы) на рынок для того, чтобы противодействовать последствиям коронавируса для экономики.

По материалам hromadske.tv
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