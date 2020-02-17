Victoria's Secret собираются продать за $1,1 млрд

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Инвесткомпания Sycamore Partners близка к заключению сделки, в рамках которой к ней перейдет контроль над ритейлером нижнего белья Victoria’s Secret.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По его данным, инвестор может приобрести долю в 55% Victoria’s Secret у холдинга L Brands, владеющего брендом с 1982 года.
Источник издания сообщает, что L Brands продолжит контролировать 45% Victoria’s Secret, выведя их в отдельную компанию, которая также возьмет на себя управление продажами товаров из молодежной линейки Pink. При этом единственным крупным активом самого холдинга L Brands останется сеть магазинов парфюмерии и косметики, работающая под брендом Bath&Body Works.
Стоимость бренда Victoria’s Secret и принадлежащих сети активов в рамках сделки L Brands и Sycamore Partners оценивается, по данным WSJ, в $1,1 млрд. Такая оценка свидетельствует о резком падении цены бизнеса, контролирующего более тысячи магазинов, общая выручка которого по итогам предыдущего финансового года составила более $7 млрд, отмечает WSJ.
После завершения сделки с Sycamore генеральный директор и председатель правления L Brands Лесли Векснер, по данным WSJ, покинет свой пост. При этом он останется в совете директоров L Brands, а также сохранит доли в обеих — материнской и дочерней — компаниях. В данный момент он владеет 17% L Brands.
О начале переговоров Лесли Векснера о продаже доли в Victoria’s Secret стало известно в конце января.
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