Межбанк: крупные игроки диктовали свой курс

Отсутствие большого числа нерезидентов на межбанке и присутствие на нем практически только местных игроков – снижает накал курсовых страстей на торгах, но приводит и к зависимости котировок от поведения крупных отечественных клиентов. Так было и сегодня.

Рынок явно сжался по объемам сделок, что позволяло крупным игрокам практически диктовать курс в течение дня в зависимости от их действий и операций. Но в целом – предложение валюты превышало спрос за счет продаж доллара клиентами под бюджетные проплаты.

Стартовали торги с 24,49/24,52 гривен, что было выше вчерашнего закрытия 24,475/24,495. Перекос на торгах в части роста предложения работал в пользу укрепления гривны, но на первом этапе валюту покупали импортеры, поддерживая котировки.

К 11 часам при уровне 24,48/24,50 – основная часть прямых покупателей почти закрыла свои объемы и на торги вышел Нацбанк. Регулятор выкупал доллар по 24,48 гривен и этим сдерживал проседание курса. По нашим наблюдениям купил порядка $20-30 млн и ушел.

К 12:00 курс все еще находился в пределах 24,48/24,50 гривен за доллар, но уже к обеду – просел до 24,47/24,49.

НБУ еще раз “засветился” на рынке с покупкой по 24,465 гривен и откупил, по нашим расчетам, еще порядка $10-20 млн. Этими интервенциями регулятор фактически поддержал доллар, а справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 24,4824.

После обеда — на затихающем рынке – доллар продолжил дешеветь. До 24,465/24,485 гривен к 14:00. И затем еще плавно снизился до 24,445/24,465 к завершению сессии.

Главные события 20 февраля на межбанке:

1) Доллар с утренних 24,49/24,52 гривен подешевел до 24,445/24,465 к завершению сессии;

2) Нацбанк сегодня не выходил на межбанк в более публичном формате аукциона, но через Matching как минимум дважды скупал доллар по 24,48 гривен и по 24,465. Купил всего, по нашим наблюдениям, порядка $30-50 млн;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,4824 гривен, а официальный на 21 февраля составил 24,4777 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,45 / 24,47

евро – 26,38 / 26,40

российский рубль – 0,3833 / 0,3837

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0802 / 1,0803

Курсы валют на Межбанке

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