Xiaomi патентует новую 5G SIM-карту со встроенным накопителем (фото)

С внедрением 5G сетей, вероятно, сильно возрастут объёмы загружаемых данных. Производители смартфонов всё чаще отказываются от слотов microSD, но Xiaomi предложила интересное решение.

Согласно патенту, китайский производитель разрабатывает сим-карту, которая является одновременно накопителем данных. Примечательно, что эта технология не является абсолютно новой разработкой, и аналогичное устройство было представлено в 2019 году другой китайской компанией — Ziguang. Но Xiaomi, по всей видимости, решила дать идее развитие.



Фото: gizmochina.com

Судя по изображению из патентной заявки, такая SIM являет собой «бутерброд» с сим-картой с одной стороны и картой памяти с обратной. Помимо того, что новое устройство позволит сделать компоновку устройств с его поддержкой более компактной, сим-карта со встроенным накопителем сильно упростит миграцию пользовательских данных при смене мобильного устройства.



Фото: gizmochina.com