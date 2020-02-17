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Xiaomi патентует новую 5G SIM-карту со встроенным накопителем (фото)

Xiaomi патентует новую 5G SIM-карту со встроенным накопителем (фото)

С внедрением 5G сетей, вероятно, сильно возрастут объёмы загружаемых данных. Производители смартфонов всё чаще отказываются от слотов microSD, но Xiaomi предложила интересное решение.

Согласно патенту, китайский производитель разрабатывает сим-карту, которая является одновременно накопителем данных. Примечательно, что эта технология не является абсолютно новой разработкой, и аналогичное устройство было представлено в 2019 году другой китайской компанией — Ziguang. Но Xiaomi, по всей видимости, решила дать идее развитие.


Фото: gizmochina.com

Судя по изображению из патентной заявки, такая SIM являет собой «бутерброд» с сим-картой с одной стороны и картой памяти с обратной. Помимо того, что новое устройство позволит сделать компоновку устройств с его поддержкой более компактной, сим-карта со встроенным накопителем сильно упростит миграцию пользовательских данных при смене мобильного устройства.


Фото: gizmochina.com

По материалам 3dnews.ru
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