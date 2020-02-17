Morgan Stanley купит финансовую компанию E*Trade за $13 млрд

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Инвестиционный банк Morgan Stanley договорился о покупке американской компании E*Trade Financial Corp., предоставляющей финансовые услуги, примерно за 13 миллиардов долларов.
Об этом говорится в сообщении банка.
В соответствии с условиями соглашения, акционеры E*Trade получат 1,0432 акции Morgan Stanley за каждую свою акцию, что эквивалентно 58,74 доллара, исходя из стоимости обыкновенной акции банка по итогам торгов 19 февраля 2020 года. Завершение сделки ожидается в четвертом квартале 2020 года после получения одобрения регуляторов и акционеров E*Trade.
Отмечается, что сделка позволит Morgan Stanley существенно упрочить позиции в области управления активами. Как указано в пресс-релизе, число клиентских счетов E*Trade, которая помимо прочего предоставляет брокерские услуги, превышает 5,2 миллиона, объем активов под управлением – 360 миллиардов долларов.
“E*Trade является прекрасной возможностью для роста для нашего бизнеса по управлению активами (Wealth Management)”, – отметил гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман (James P. Gorman). Банк указывает, что в настоящее время он управляет активами клиентов объемом 2,7 триллиона долларов.
Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности – доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.
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