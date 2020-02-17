В Украине презентовали новенький Bentley (фото)

Сегодня в столичном центре Bentley состоялась презентация спортивного седана Bentley Flying Spur.

Flying Spur стал первым Bentley с полноуправляемым шасси. Это позволит уменьшить радиус разворота на малых скоростях и улучшить устойчивость машины на высоких.

Спинки передних кресел автомобиля получили сенсорные дисплеи. С помощью экранов и небольшого пульта с собственным тачскрином пассажиры могут управлять вспомогательными функциями, например настройки электроприводов кресел, защитные шторки, температура в салоне, эмблема на капоте и тому подобное.



Фото: gazeta.ua

Сейчас покупателям предлагают версию с 12-цилиндровым 6-литровым мотором мощностью 635 л.с. Он работает в паре с 8-ступенчатой ​​роботизированной коробкой передач ZF с двойным сцеплением.



Фото: gazeta.ua

До 100 км/ч машина разгоняется за 3,8 с. Максимальная скорость – 333 км/ч. В Bentley утверждают, что это самый быстрый седан на планете. Стоимость новинки стартует с 6 399 000 грн.



Фото: gazeta.ua