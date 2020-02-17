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Зеленский ветировал закон для торговцев сигаретами

Зеленский ветировал закон для торговцев сигаретами

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон №1049 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.

Об этом сообщает портал Верховной Рады.

В среду, 19 февраля, президент вернул закон со своими предложениями.

Скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как “маржа Холодова”, начался в октябре 2019 года, когда на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов была принята поправка, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Как позже выяснили журналисты, поправка была принята в интересах заместителя главы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть розничной продажи сигарет. В декабре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

По материалам Корреспондент.net
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