В январе Renault продал рекордное количество электромобилей (фото)

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Французский автопроизводитель Renault установил личный рекорд по реализации электромобилей — за первый месяц текущего года ему удалось продать почти 11 тысяч полностью электрических моделей. При этом доля электромобилей в европейских продажах легковых автомобилей составила 14,4%.
В январе 2020 года компания продала 10,819 электромобилей по всему миру, впервые превысив отметку 10 тыс. экземпляров. Для сравнения, в декабре 2019 года этот показатель был чуть ли не вдвое меньше — 6947 электромобилей. Рост по сравнению с январем 2019 года составил 137%. В глобальных продажах доля электромобилей превысила отметку 7,0% (7,9% для легковых и 3,3% для коммерческих моделей), при этом для европейского рынка показатели были еще выше — 14,4% для легковых и 12% для моделей всех типов.
Лидером продаж оказался хэтчбек Renault ZOE с результатом 9873 штуки (рост на 147% по сравнению с предыдущим периодом), на втором месте коммерческий минивэн Renault Kangoo Z.E. – 750 штук (+36%), далее следует компактный кроссовер Renault City K-ZE — 180 штук и коммерческий Renault Master Z.E. — 16 штук. Модель Twizy не учитывалась в структуре продаж электромобилей, так как она относится к классу тяжелых квадроциклов.
Фото: Renault ZOE
В целом в январе 2020 года рынок легковых автомобилей ЕС сократился на 7,5% до 956,779 единиц. Первое место занимает Германия – 246,300 автомобилей (-7,3%), на втором идет Италия — 155,528 шт. (-6%), на третьем Франция — 134,229 (-13,4%) шт. Больше всего автомобилей в Европе реализовала VW Group — 254,872 шт. (-0,4%), далее идут PSA Group — 158,719 шт. (-12,9%) и Renault Group — 91,912 шт (-16,3%) .
График: InsideEV’s
Напомним, что вчера Renault пообещал привезти на Женевский автосалон целый ряд электромобилей, включая концепт MORPHOZ, серийный New Twingo Z.E. и «самый дешевый на рынке» электрический сити-кар Dacia.
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