Zero Motorcycles представила новый электробайк (фото, видео)

Американская компания из Калифорнии Zero Motorcycles представила новый электрический мотоцикл SR/S.

Об этом сообщает портал The Verge.

“Новый мотоцикл SR/S является преемником флагманского байка, который Zero Motorcycles представила в прошлом году”, – говорится в сообщении.

По данным портала, максимальная скорость электробайка составляет 200 км в час.



Фото: theverge.com

Его запас хода без подзарядки достигает 322 километра.

Сама же батарея мощностью 12 кВт в SR/S может зарядиться с 0 до 95% примерно за час.



Фото: theverge.com

Транспортное средство поступит в продажу в марте, а его стартовая цена составляет 19 995 долларов США.