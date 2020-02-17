Zero Motorcycles представила новый электробайк (фото, видео)

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Американская компания из Калифорнии Zero Motorcycles представила новый электрический мотоцикл SR/S.
Об этом сообщает портал The Verge.
“Новый мотоцикл SR/S является преемником флагманского байка, который Zero Motorcycles представила в прошлом году”, – говорится в сообщении.
По данным портала, максимальная скорость электробайка составляет 200 км в час.
Фото: theverge.com
Его запас хода без подзарядки достигает 322 километра.
Сама же батарея мощностью 12 кВт в SR/S может зарядиться с 0 до 95% примерно за час.
Фото: theverge.com
Транспортное средство поступит в продажу в марте, а его стартовая цена составляет 19 995 долларов США.
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