Для разовой поездки в Киеве потребуется QR-билет: где купить и как пользоваться (инфографика)

Для разового проезда в столичном общественном транспорте необходимо приобрести QR-билет.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«С 1 апреля в общественном транспорте для оплаты проезда будет действовать единый электронный билет, которым можно будет оплатить поездку в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке», – пояснил Николай Поворозник.

Особенности использования QR-билета:

срок действия билета – 15 суток;

можно использовать как в распечатанном виде, так и в электронном – на экране смартфона;

цена одного билета равна стоимости обычного бумажного билета и составляет 8 грн.

в транспорте необходимо поднести экран телефона с QR-билетом или распечатанный билет к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку “Подтвердить использование”.

Где можно приобрести разовый QR-билет:

в приложении Kyiv Smart City. Раздел «Купить QR-билет» на главной странице приложения, выбираем количество билетов, платим банковской картой. После этого QR-код билета появится в разделе «Мои билеты». Если открыть раздел, автоматически откроется актуальной QR-билет. В транспорте необходимо поднести экран телефона с QR-билетом к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку «Подтвердить использование»;

в Личном кабинете киевлянина. Необходимо войти в личный кабинет , открыть раздел «Каталог услуг», выбрать «Транспортные услуги» → «Электронный билет» → «Мои билеты»→ «QR-билет» → «Купить» → «Добавить в корзину». Купленный QR-билет будет доступен в личном кабинете. Его можно загрузить, распечатать или переслать по электронной почте;

в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click;

с помощью чат-ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook. Чтобы приобрести QR-билет с помощью чат-бота, нужно выбрать язык общения, принять условия оферты, разрешить предоставить свой номер телефона, к которому привязана банковская карта, выбрать опцию «QR-билет» (Киев), ввести количество билетов, подтвердить уплату (комиссия 3%), выбрать карту. После оплаты в ответ в мессенджере поступит изображение с QR-билетом. В транспорте необходимо поднести экран телефона с QR-билетом к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку «Подтвердить использование».

на станциях метро «Академгородок», «Берестейская», «Шулявская», «Вокзальная», «Университет», «Театральная», «Крещатик», «Арсенальная», «Днепр», «Гидропарк», «Дарница», «Лесная», «Героев Днепра», «Почайна», «Майдан Независимости», «Льва Толстого», «Дворец Украина», «Лыбидская», «Голосеевская», «Васильковская», «Сырец», «Золотые Ворота», «Кловская», «Славутич», «Осокорки», «Харьковская», «Вырлица», «Красный хутор».

Чтобы приобрести билет в терминале самообслуживания, нужно на главном экране терминала нажать на раздел «Купить разовый QR-билет». Купить QR-код в кассе станции можно только за наличные. Для его использования нужно бумажный билет с QR-кодом поднести к зеркальной части турникета.

Справка Finance.ua: