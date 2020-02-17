Для разовой поездки в Киеве потребуется QR-билет: где купить и как пользоваться (инфографика)

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Для разового проезда в столичном общественном транспорте необходимо приобрести QR-билет.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
«С 1 апреля в общественном транспорте для оплаты проезда будет действовать единый электронный билет, которым можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке», – пояснил Николай Поворозник.
Особенности использования QR-билета:
Где можно приобрести разовый QR-билет:
Чтобы приобрести билет в терминале самообслуживания, нужно на главном экране терминала нажать на раздел «Купить разовый QR-билет». Купить QR-код в кассе станции можно только за наличные. Для его использования нужно бумажный билет с QR-кодом поднести к зеркальной части турникета.
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