По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (20,228 млн и 24,701 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 30), максимальный курс продажи доллара 24,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,36-24,37 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активных заявок по доллару на сумму 44,929 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,3800 – 100 000

24,3700 – 110 000

24,3700 – 5 000

24,3700 – 5 000

24,3700 – 30 000

24,3700 – 5 000

24,3600 – 33 333

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,3500 – 5 000

24,3700 – 1 000

24,3800 – 20 000

24,3800 – 30 000

24,3800 – 8 000

24,3800 – 10 000

24,3800 – 4 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,4026 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,3547 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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