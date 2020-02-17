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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (20,228 млн и 24,701 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 30), максимальный курс продажи доллара 24,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,36-24,37 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активных заявок по доллару на сумму 44,929 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,3800 – 100 000
24,3700 – 110 000
24,3700 – 5 000
24,3700 – 5 000
24,3700 – 30 000
24,3700 – 5 000
24,3600 – 33 333
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,3500 – 5 000
24,3700 – 1 000
24,3800 – 20 000
24,3800 – 30 000
24,3800 – 8 000
24,3800 – 10 000
24,3800 – 4 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,4026 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,3547 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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