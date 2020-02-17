Межбанк: шаткость рынка сработает против гривны

Четверг на украинском валютном рынке пройдет сложно.

С одной стороны – в пользу гривны сыграет пик бюджетных проплат у клиентов. Бизнесу надо спешить закрыть свои долги перед государством, чтобы “не нарваться” на штрафы и это простимулирует рост предложения валюты на торгах со стороны экспортеров.

С другой – после достаточно вялого результата последнего аукциона по размещению ОВГЗ от 18 февраля особого притока валюты от иностранцев под эти операции нет. Отсутствие вливаний нерезидентов оставляет наш рынок фактически в формате “экспортеры – импортеры – НБУ” и делает его полностью зависимым от курсовых задач и ситуативных действий крупнейших игроков. Особого излишка предложения доллара на рынке нет и поэтому регулятор уже два последних дня не появлялся на межбанке.

По нашим прогнозам, 20 февраля объемы операций на торгах составят до $195-220 млн при заключении до 480-570 сделок. Шаткость рынка работает против гривны и позволяет спекулянтам в любой момент начать активные раскачки курса.

Вчера Нацбанк провел совещание с казначеями банков и зампредами, курирующими валютный и ресурсный рынки. Особо эта встреча не афишировалась.

Основные вопросы на ней, которые обсуждались:

1) что будет с теми ресурсами банков, которые сейчас из-за низких ставок по ОВГЗ будут выводиться из облигаций и не пойдут ли они на валютный рынок. НБУ опасается масштабных спекуляций по валюте за счет этих ресурсов;

2) создание бенчмарков (реального механизма понимания фактической стоимости ресурсов на рынке);

3) формирование рабочей группы из представителей НБУ и банков для оперативного запуска дополнительных доходных инструментов по валюте. В первую очередь – NDF. Что по мнению чиновников с одной стороны даст инструмент дополнительных доходов для банков от операций с валютой и с другой – позволит более активно хеджировать валютные риски. В идеале – хотят в апреле их запустить;

4) общее состояние валютного рынка после снижения объемов вливаний нерезидентов в ОВГЗ и валютные риски. Сейчас НБУ фактически нечего выкупать на межбанке и поэтому он даже сократит свои ежедневные выходы на торги с дежурными покупками $50 млн, что не так давно активно рекламировалось чиновниками Нацбанка.

Проведение такого совещания говорит о том, что НБУ видит возросшие валютные риски и пытается создать заранее дополнительные инструменты их снижения.

По нашему мнению такие встречи представителей банков и Нацбанка надо сейчас проводить регулярно с целью координации поведения участников рынка и Нацбанка для сокращения валютных рисков и сужения валютных спекуляций, которые неминуемо будут возникать в ближайшее время в те периоды, когда часть нерезидентов будет выводить свои спекулятивные капиталы из облигаций.

Паники в этом вопросе быть не должно – у НБУ пока достаточно резервов для погашения текущих внешних долгов страны. Но с учетом фактора предстоящих погашений крупных сумм ОВГЗ ( значительная часть которых у нерезидентов) и определенного “зависания” переговоров с МВФ – подстраховка для гривны со стороны регулятора сейчас просто необходима.

По нашим прогнозам 20 февраля коридор по доллару будет в пределах 24,40-24,65 гривен с полной зависимостью рынка от действий крупнейших местных игроков.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,47 / 24,49

евро – 26,40 / 26,42

российский рубль – 0,3842 / 0,3847

Курсы валют на Межбанке

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