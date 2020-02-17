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Эксперты МВФ начали работу в Киеве

Эксперты МВФ начали работу в Киеве

Эксперты Международного валютного фонда начали работу в Киеве.

Об этом сообщили в Представительстве МВФ в Украине.

“Эксперты МВФ начали работу в Киеве. В составе команды глава миссии МВФ в Украину господин Рон ван Роден”, – говорится в сообщении.

Срок завершения визита в Представительстве МВФ в Украине не уточнили.

Напомним, 22 января 2020 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой реформы в Украине и реализацию программы финансирования в 5,5 млрд долл.

18 января 2020 года глава МВФ сказала, что для запуска новой программы расширенного финансирования Киев должен выполнить ранее установленные условия.

Справка Finance.ua:

  • В Международном валютном фонде описали три сценария возможного развития Украины: от самого успешного – с полным реформированием, до среднего – с частичными реформами, и до самого пессимистического – с откатом реформ. Украина находится между вторым и третьим сценарием.
  • Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах.
  • Украине необходимо обеспечить ежегодный экономический рост в 6% в течение 20 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу только наполовину. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
По материалам УКРИНФОРМ
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