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Киев закупит 273 современных автобусов в 2020 году — Кличко

Киев закупит 273 современных автобусов в 2020 году — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что в 2020 году для Киева приобретут 273 современных автобусов.

Об этом сообщила пресс-служба КМДА.

“В этом году планируем закупить 273 современных автобусов. Мы постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы. За несколько последних лет закупили почти 300 ед. общественного транспорта. Это – современные и комфортные автобусы, трамваи и троллейбусы”, – сказал Кличко в эфире телеканала “Украина-24”.

По его словам, столица разрабатывает новую схему движения общественного транспорта, которая будет учитывать возможность удобных пересадок с одного вида транспорта на другой.

Таким образом, общественный транспорт, в частности, вытеснит маршрутки и частные авто из центра города.

“Это – практика мегаполисов во всем мире. В больших городах, чтобы въехать в центр, надо заплатить немалые средства. В частности, и за парковку. Поэтому на западе многие люди пользуются именно общественным транспортом. Это положительно влияет на трафик и на экологическую ситуацию в городе, – добавил Кличко.

По материалам Економічна Правда
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