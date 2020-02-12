Межбанк: среда не смогла порадовать участников рынка

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Среда, как мы и предупреждали в утреннем прогнозе – не смогла порадовать участников рынка большими объемами притока нерезидентской валюты по операциям с ОВГЗ.
Аукцион 18 февраля прошел откровенно слабо. Продали облигаций всего на 1,529 млрд гривен из предлагаемых бумаг на 4,5 млрд. А уровень доходности по ним Минфину Украины в этот раз особо снизить не удалось. И те суммы валюты, которые и вложили в этот раз иностранцы – просто потонули в общих объемах операций межбанка, не отразившись существенно на курсообразовании.
На таком рынке правили только местные игроки. Именно их курсовые задачи и действия – и формировали “погоду” на торгах. Все предложение продавцов фактически полностью выкупалось покупателями, и особого излишка доллара не наблюдалось. Поэтому НБУ сегодня так и не вышел на рынок с интервенциями – нечего было выкупать.
Ход торгов
За день доллар подешевел с 24,50/24,52 до 24,475/24,495 гривен, хотя, по словам участников рынка, повторился вчерашний сценарий – в основное время сессии курс больше «топтался на месте» в пределах коридора, установленного еще с утра.
Стартовал рынок сразу выше, чем закрылись торги во вторник – с уровня 24,50/24,52 гривен за доллар. К 11 часам основная часть покупателей уже вышла на межбанк, и за счет этого спроса курс вырос до отметки 24,515/24,535 гривен, а к 12 часам окончательно закрепился на этой отметке.
Продавцы не спешили заключать основные сделки, надеясь на рост котировок, но покупатели “не поняли” их намеков и не хотели переплачивать.
К обеду курс достиг максимальных по дню значений 24,525/24,54 гривен и продержался в этих пределах уже до завершения активной фазы торгов.
С 15:00 – на единичных сделках и малообъемном рынке – предложение незначительно превышало спрос и курс просел. До 24,48/24,50 гривен за доллар к 16:00 и до 24,475/24,495 к концу сессии.
Главные события 19 февраля на межбанке:
1). Доллар с утренних 24,50/24,52 гривен подешевел до 24,475/24,495 к завершению сессии;
2). Нацбанк сегодня не выходил на межбанк ни в более публичном формате аукциона, ни через Matching;
3). Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,5237 гривен, а официальный на 20 февраля составил 24,5231 гривны за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,50 / 24,52
евро – 26,45 / 26,47
российский рубль – 0,3853 / 0,3861
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0793 / 1,0794
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