Nissan Navara получает обновленный вариант N-Guard (фото)

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Покупателям нового Nissan Navara N-Guard теперь предлагается выбор из четырех цветов кузова, включая новый опциональный оттенок Electric Blue в дополнение к черному, серому и белому. Обновленный Nissan Navara N-Guard получает двойную кабину и недавно обновленную тормозную систему.
Вариант N-Guard Nissan Navara оснащен 2,3-литровым четырехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 450 Нм в сочетании со стандартной 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Независимо от выбранной коробки передач, система полного привода устанавливается в стандартной комплектации.
Фото: avtodream.org
Оснащение Nissan Navara по-прежнему довольно богатое и включает в себя систему интеллектуального экстренного торможения, интеллектуальные камеры, систему Hill Start Assist, а также информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым экраном с поддержкой Android Auto, Apple CarPlay и беспроводных обновлений. Салон отличается кожаной обивкой с синей прострочкой и подсветкой для ног, что создает ощущение первоклассной отделки.
Фото: avtodream.org
“Обладая обновленным внешним видом, улучшенными возможностями подключения и надежным внедорожным талантом, новый Nissan Navara N-Guard действительно позволяет использовать этот пикап в качестве рабочей лошадки в будний день и стильным спутником вечером и в выходные дни”, — сказала Суфиана Элкомри, генеральный директор подразделения LCV Nissan Europe.
Фото: avtodream.org
Nissan начнет производство обновленного пикапа Navara N-Guard в этом месяце, а в марте клиенты смогут разместить заказ в любой части Европы
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