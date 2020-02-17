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Jaguar Land Rover построил беспилотный шаттл (фото)

Jaguar Land Rover построил беспилотный шаттл (фото)

Концерн Jaguar Land Rover (JLR) представил беспилотную платформу Project Vector. Шаттл станет частью инициативы Destination Zero, направленной на «создание безопасного, здорового и экологичного социума», а его пилотные испытания на дорогах английского Ковентри начнутся в 2021 году.

Платформа Project Vector, оснащенная необходим «железом» для превращения в полноценный беспилотник с четвертым-пятым уровнем автономности, является частью инициативы Destination Zero. Эта своеобразная миссия JLR описывается, как «ноль выбросов, ноль происшествий и ноль заторов». Четырехметровый шаттл оборудован электрической силовой установкой, все элементы которой упакованы под полом салона.


Фото: motor.ru

Кабина «Вектора» трансформируется в зависимости от задачи: шаттл можно приспособить для личного пользования или сервиса совместных поездок, а также для курьерских служб и доставки «последней мили». У Project Vector есть традиционные руль и педали, чего нет в джиэмовском Cruise Origin, но на испытания в 2021 году он выйдет в беспилотном режиме. Авторы проекта надеются, что у таких автомобилей есть шансы стать частью транспортной экосистемы «умных» городов.


Фото: motor.ru

Беспилотный Project Vector разработан совместно с Национальным автомобильным инновационным центром (National Automotive Innovation Centre, NAIC). Со стороны JLR проект курировал Тим Левертон, который работал техническим директором в Tata Motors, участвовал в создании рекордного автомобиля JCB Dieselmax и предыдущего Rolls-Royce Phantom.


Фото: motor.ru

Причем для JLR это не первый опыт в области беспилотников. В 2018-м компания построила капсулу с глазами, которая имитировала зрительный контакт между пешеходом и водителем.

По материалам motor.ru
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