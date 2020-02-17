Jaguar Land Rover построил беспилотный шаттл (фото)

Концерн Jaguar Land Rover (JLR) представил беспилотную платформу Project Vector. Шаттл станет частью инициативы Destination Zero, направленной на «создание безопасного, здорового и экологичного социума», а его пилотные испытания на дорогах английского Ковентри начнутся в 2021 году.

Платформа Project Vector, оснащенная необходим «железом» для превращения в полноценный беспилотник с четвертым-пятым уровнем автономности, является частью инициативы Destination Zero. Эта своеобразная миссия JLR описывается, как «ноль выбросов, ноль происшествий и ноль заторов». Четырехметровый шаттл оборудован электрической силовой установкой, все элементы которой упакованы под полом салона.



Фото: motor.ru

Кабина «Вектора» трансформируется в зависимости от задачи: шаттл можно приспособить для личного пользования или сервиса совместных поездок, а также для курьерских служб и доставки «последней мили». У Project Vector есть традиционные руль и педали, чего нет в джиэмовском Cruise Origin, но на испытания в 2021 году он выйдет в беспилотном режиме. Авторы проекта надеются, что у таких автомобилей есть шансы стать частью транспортной экосистемы «умных» городов.



Фото: motor.ru

Беспилотный Project Vector разработан совместно с Национальным автомобильным инновационным центром (National Automotive Innovation Centre, NAIC). Со стороны JLR проект курировал Тим Левертон, который работал техническим директором в Tata Motors, участвовал в создании рекордного автомобиля JCB Dieselmax и предыдущего Rolls-Royce Phantom.



Фото: motor.ru

Причем для JLR это не первый опыт в области беспилотников. В 2018-м компания построила капсулу с глазами, которая имитировала зрительный контакт между пешеходом и водителем.