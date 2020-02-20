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VW Tiguan R уже готов к дебюту (фото)

Фотошпионы разместили в Интернете фотографии «заряженного» компактного кроссовера VW Tiguan R. Его официальная премьера должна состояться в ближайшее время.

Судя по фотографиям, обновленный Tiguan R получил небольшие изменения спереди и сзади по сравнению со стандартной версией. Обратите внимание на четыре оконечника выхлопной системы и мощные тормоза с синими суппортами.

VW Tiguan R.

Небольшие изменения произошли и в салоне. Его отделали более качественными и современными материалами. Думаем, этот кроссовер оснащается передовыми системами коммуникации и безопасности. Ранее их мы видели на новых моделях компании Volkswagen.

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По материалам autonews.ua
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