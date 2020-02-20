VW Tiguan R уже готов к дебюту (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Фотошпионы разместили в Интернете фотографии «заряженного» компактного кроссовера VW Tiguan R. Его официальная премьера должна состояться в ближайшее время.
Судя по фотографиям, обновленный Tiguan R получил небольшие изменения спереди и сзади по сравнению со стандартной версией. Обратите внимание на четыре оконечника выхлопной системы и мощные тормоза с синими суппортами.
VW Tiguan R.
Небольшие изменения произошли и в салоне. Его отделали более качественными и современными материалами. Думаем, этот кроссовер оснащается передовыми системами коммуникации и безопасности. Ранее их мы видели на новых моделях компании Volkswagen.
Кстати, если вам необходим кредит, но вы желаете сэкономить свое время – воспользуйтесь специальным сервисом подбора кредитов от Finance.ua. Переходите по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Peugeot презентовал новый пикап (фото)Вчера, 02:14 - 741 3
Украинцы назвали долю коммуналки в своих расходах (таблица)Вчера, 17:43 - 1001 2
ФГВФЛ посоветовал, как не лишиться средств в банке-банкротеВчера, 11:42 - 1910 2
Глава Нацбанка раскрыл детали "пилота" по е-гривнеПозавчера, 14:00 - 1649 2
Потери мировой экономики от последствий коронавируса могут достичь $1,1 трлнВчера, 23:11 - 285 1
Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 15 тыс. грнВчера, 08:53 - 4452
Украинцы задекларировали 3,9 миллиарда: Самый большой доход - 500 млн грн (инфографика)Вчера, 10:20 - 4004
Можно ли получить статус безработного и получать пособие, если увольнение было по соглашению сторонВчера, 12:31 - 3474
Предпринимателям предлагают ввести инвестиционный налоговый кредит: законопроектВчера, 16:15 - 2502
ФГВФЛ посоветовал, как не лишиться средств в банке-банкротеВчера, 11:42 - 1910 2
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 771
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 733 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 869
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3727 2
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 3394 2