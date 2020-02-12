По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (29,025 млн и 47,677 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 31), максимальный курс продажи доллара 24,47 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,42-24,43 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 88 активных заявок по доллару на сумму 76,702 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,4100 – 110 000

24,4000 – 55 001

24,4000 – 24 999

24,4000 – 23 000

24,4000 – 100 000

24,4000 – 70 000

24,4000 – 99 999

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,4000 – 99 000

24,4000 – 2 000

24,4100 – 5 000

24,4200 – 20 000

24,4200 – 8 000

24,4200 – 25 000

24,4200 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,4424 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,3949 грн

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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