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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (29,025 млн и 47,677 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 31), максимальный курс продажи доллара 24,47 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,42-24,43 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 88 активных заявок по доллару на сумму 76,702 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,4100 – 110 000
24,4000 – 55 001
24,4000 – 24 999
24,4000 – 23 000
24,4000 – 100 000
24,4000 – 70 000
24,4000 – 99 999
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,4000 – 99 000
24,4000 – 2 000
24,4100 – 5 000
24,4200 – 20 000
24,4200 – 8 000
24,4200 – 25 000
24,4200 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,4424 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,3949 грн
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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