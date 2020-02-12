Межбанк: гривну ждет день сюрпризов

Среда на валютном рынке пройдет достаточно сложно и с явными сюрпризами по курсу. По нашим прогнозам 19 февраля объемы операций на торгах составят до $235 млн при заключении до 640 сделок. Но общая ситуация на рынке ухудшится для гривны по объективным причинам.

1) Чрезвычайно слабые результаты вчерашнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. Из предлагаемых на аукционе облигаций со сроками обращения 140 дней, 518 и 1092 дня на общую сумму по номиналу 4,5 млрд гривен – продано всего бумаг на 1,529 млрд, т.е. на треть. Причем Минфину не удалось и особо снизить доходность при их размещении. Она находилась в коридоре от 9,63% до 10,11% годовых. Это откровенно слабый результат и особого притока валюты от нерезидентов под эти операции ждать не приходится. Более того, за счет погашений предыдущих выпусков и скоро предстоящих погашений – у инвесторов накапливается гривна. Они либо перевложат ее в новые бумаги, либо начнут покупать валюту и фиксировать свою прибыль. Это может добавить давление на гривну на межбанке;

2) Активизация части крупных покупателей валюты как перед предстоящим скоро 8 марта (часть розничных сетей активно затаривается продукцией перед этим праздником, пользуясь скидками в ЕС и Китае из-за коронавируса), так и за счет импортеров энергоносителей. Часть клиентов из-за событий на Донбассе также решила не играть в валютную рулетку и закрывает свои сделки сейчас, не откладывая их на потом. Рост спроса – также давит на курс;

3) Продолжение периода бюджетных платежей у клиентов. Пожалуй – главный союзник для нацвалюты на сегодняшних торгах. Бизнес продолжает закрывать свои налоговые платежи и дефицит гривны на рынке заставляет экспортеров более активно продавать свою валютную выручку. Это работает на поддержание позиций гривны во время торгов.

Большая часть факторов сегодня работает против гривны, а наличие крупных сумм на корсчетах банков (на утро они составляют 65,6 млрд гривен) – дает ресурс для спекулятивных раскачек котировок в течение дня.

Нацбанк останется маркетмейкером по курсу и его ценники по доллару при интервенциях будут основным ориентиром для участников торгов. Но на крупные объемы покупки валюты с межбанка – регулятору сегодня надеяться не стоит.

19 февраля коридор по доллару будет в пределах 24,40-24,65 гривен с активизацией спекулятивной игры в течение дня и периодическими атаками на нацвалюту.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,20-24,40 и продажа 24,45-24,70 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,44 / 24,45

евро – 26,41 / 26,42

российский рубль – 0,383 / 0,384

Курсы валют на Межбанке