Microsoft выпустила единое приложение Office для Android

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Приложения Microsoft Office давно присутствуют на мобильных устройствах, но до сих пор пользователям приходилось загружать и устанавливать Word, Excel и PowerPoint отдельно из Google Play Store и Apple App Store. Если нужен не полный пакет, а только конкретное приложение, такой подход выглядит более предпочтительным. Но в других случаях такая концепция довольно неудобна, особенно потому, что приходится загружать, устанавливать и обновлять более чем одно приложение.
Microsoft, очевидно, прислушалась к пожеланиям и недавно опубликовала обновлённую версию пакета Office, которая включает в себя все три приложения, ранее предлагаемые отдельно. Приложение Microsoft Office в настоящее время предлагается только пользователям Android, но с высокой долей вероятности Microsoft представит его и на iPhone в ближайшие недели.
Официального объявления пока не последовало, но в любом случае, описание в Play Store подчёркивает цель этого издания: «Приложение Office объединяет программы Word, Excel и PowerPoint, которые вы знаете и на которые полагаетесь, с новыми возможностями, использующими уникальные преимущества телефона для создания более простого, но в то же время мощного приложения Office. Независимо от того, используете ли вы его в личных или профессиональных целях, приложение Office предназначено для выполнения работы на мобильном устройстве».
Технически приложение Office, объединяющее офисные программы, также пригодится Microsoft в партнёрских отношениях с различными производителями устройств. Например, Samsung предварительно устанавливает приложения Microsoft Office на свои смартфоны Galaxy S.
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