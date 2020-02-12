Средний штраф на таможне вырос в 4 раза (инфографика)

По состоянию на сегодня, 18 февраля, Таможня предотвратила 2880 попыток нарушить таможенные правила на 192 млн гривен.

Об этом сообщает Таможня на странице в FACEBOOK.

в 2,5 раза больше дел с реально изъятыми товарами (если сравнивать январь 2020 с январем 2019);

почти в 4 раза вырос средний размер штрафов в одном деле;

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в 2 раза больше открытых прав с незаконным перемещением товаров, а также уклонением от уплаты таможенных платежей (аналогичный период).

Максим Нефедов отметил: “С одной стороны, должны расти риски для контрабанды. Потому что страшно возить за маленькие деньги с большими рисками, надо закладывать все большую и большую “подушку безопасности” для того, чтобы откупиться. Ловят больше, поэтому возить дешевые товары становится невыгодно. С другой стороны, мы должны создавать такую систему отношений, в которых возить легально – выгоднее и проще, и должны быть равные правила игры для всех”.