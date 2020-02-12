Средний штраф на таможне вырос в 4 раза (инфографика)

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По состоянию на сегодня, 18 февраля, Таможня предотвратила 2880 попыток нарушить таможенные правила на 192 млн гривен.
Об этом сообщает Таможня на странице в FACEBOOK.
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Максим Нефедов отметил: “С одной стороны, должны расти риски для контрабанды. Потому что страшно возить за маленькие деньги с большими рисками, надо закладывать все большую и большую “подушку безопасности” для того, чтобы откупиться. Ловят больше, поэтому возить дешевые товары становится невыгодно. С другой стороны, мы должны создавать такую систему отношений, в которых возить легально – выгоднее и проще, и должны быть равные правила игры для всех”.
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