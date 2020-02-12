TCL создает телефон с раздвигающимся экраном (фото)

Китайский производитель мобильных телефонов TCL, известный в том числе тем, что производил до последнего времени по лицензии смартфоны Blackberry, работает над смартфоном с выдвижным экраном.

Об этом рассказывает издание CNET, ссылаясь на свои источники.

Компания отошла от идеи стандартного флагмана с гибким экраном и решила создать устройство, где экран будет “выдвигаться” в сторону. Идея заключается в том, чтобы устройство имело габариты планшета, но занимало при этом намного меньше места.

Телефон должны были показать на предстоящей конференции Mobile World Congress, в Барселоне, в конце февраля. Однако, мероприятие отменили из-за эпидемии китайского коронавируса. TCL никак эту информацию не прокомментировала.



Фото: CNET

Концепция выдвижного экрана заключается в том, что когда тянешь смартфон за одну из боковых граней смартфона, экран “вытягивается” в длину.

Флагман существует только на фотографии и пока нет рабочих экземпляров.

Работоспособная концепция раздвигающегося телефона может решить сразу несколько актуальных проблем. Во-первых, в такой телефон можно установить большую цельную батарею. Кроме того, получится избавиться от складки, которая образовывается на месте сгиба у всех гибких телефонов.

Судя по фотографиям, внешне новый китайский флагман похож на TCL 10 Pro, который компания представила в январе на технологической выставке CES.



Фото: CNET

Когда же теперь выйдет новый “выдвижной” телефон — неизвестно.