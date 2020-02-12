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Volkswagen анонсировала новый электрический внедорожник (фото)

Volkswagen анонсировала новый электрический внедорожник (фото)

Компания Volkswagen начала разработку нового электрического внедорожника ID Ruggdzz, который должен появиться в продаже в 2023 году.

Об этом сообщает Autocar со ссылкой на данные информированных источников. По замыслу создателей, новый электромобиль должен стать конкурентом для BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.

По данным инсайдеров, сейчас модель находится на ранних этапах разработки. Концептуально ID Ruggdzz относится к проекту Icon, которым занимается новый главный дизайнер бренда Клаус Бишофф.


Фото: autocar.co.uk

По словам тех, кто уже видел изображения концепта ID Ruggdzz, это будет классический внедорожник с прямоугольным профилем, горизонтальным капотом, вертикальным лобовым стеклом и плоской крышей. При этом на рынок поступит пятиместная модель со стандартной базой и семиместная с удлиненной базой и дополнительным рядом сидений.

Производитель предложит покупателям несколько дополнительных опций, которые будут предусматривать ряд улучшений, вплоть до повышенной подвески и прожекторов на крыше.


Фото: autocar.co.uk

В качестве основы для ID Ruggdzz будет использована модульная платформа Volkswagen МЭВ, которая позволяет создавать электромобиль с необходимыми характеристиками. Так как речь идет о полном приводе, это будет конфигурация с двумя электродвигателями и векторизацией крутящего момента для каждого из колес.

По материалам Обозреватель
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