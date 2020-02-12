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Биржевая торговля ценными бумагами в Украине в 2019 году выросла на 16,9% - НКЦБФР

Биржевая торговля ценными бумагами в Украине в 2019 году выросла на 16,9% - НКЦБФР

Объем биржевых контрактов с ценными бумагами на организованном рынке в Украине в 2019 году составил 305 млрд грн, что на 16,9% больше, чем за предыдущий год.

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

«В течение января-декабря 2019 года объем биржевых контрактов с ценными бумагами составил 305 млрд грн. Наибольший объем торгов по финансовым инструментам на организаторах торговли за указанный период зафиксирован с государственными облигациями Украины – 295 млрд грн», – отмечается в сообщении.

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По данным НКЦБФР, на биржевом рынке в 2019 году наблюдалась консолидация торговли ценными бумагами на двух фондовых биржах «Перспектива» и «ПФТС»: 98,7% стоимости биржевых контрактов.

По материалам Mind
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