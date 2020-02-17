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Украинцы задекларировали 3,9 миллиарда: Самый большой доход - 500 млн грн (инфографика)

Украинцы задекларировали 3,9 миллиарда: Самый большой доход - 500 млн грн (инфографика)

В январе этого года граждане задекларировали 3,9 млрд гривен доходов, полученных в 2019 году. Это на 0,3 млрд грн, или на 9% больше, чем по состоянию на январь прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

“С 1 января стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году. Она продлится до 1 мая”, – говорится в сообщении.

Декларации уже подали 20 000 граждан.

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Самую большую сумму полученного дохода задекларировал киевлянин – почти 500 млн грн, из которых 200 млн грн получены от наследования имущества и 259,1 млн – другие налогооблагаемые доходы.

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Обязанность подавать декларации возникает при получении:

  • доходов от других физлиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых лиц (налоговых агентов);
  • доходов от налоговых агентов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но которые не освобождены от налогообложения;
  • иностранного дохода;
  • в других предусмотренных Кодексом случаях.

Справка Finance.ua:

  • Граждане, в 2019 году получавшие иностранные доходы, обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.
  • За неподачу или несвоевременную подачу налоговой отчетности или невыполнение требований по внесению изменений в налоговую отчетность Налоговым кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции.
По материалам Finance.UA
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