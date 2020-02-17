Украинцы задекларировали 3,9 миллиарда: Самый большой доход - 500 млн грн (инфографика)

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В январе этого года граждане задекларировали 3,9 млрд гривен доходов, полученных в 2019 году. Это на 0,3 млрд грн, или на 9% больше, чем по состоянию на январь прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
“С 1 января стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году. Она продлится до 1 мая”, – говорится в сообщении.
Декларации уже подали 20 000 граждан.
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Самую большую сумму полученного дохода задекларировал киевлянин – почти 500 млн грн, из которых 200 млн грн получены от наследования имущества и 259,1 млн – другие налогооблагаемые доходы.
Обязанность подавать декларации возникает при получении:
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