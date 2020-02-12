Кабмин и Нацбанк обсудили спад в экономике

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Представители Национального банка и Кабинета министров провели неформальную встречу, на которой обсудили спад в экономике и сотрудничество с МВФ.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Согласно данным Госстата, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года замедлился до 1,5%, что является минимумом с начала 2016 года.
“Такое замедление было ожидаемым и прогнозируемым, как для Минэкономики, так и для экспертов”, – говорится в сообщении.
Однако в дальнейшем, по свежим прогнозам НБУ, экономический рост ускорится до 3,5% в 2020 году и около 4% в последующие годы. Драйверами экономики будут, как и ранее, высокий уровень частного потребления и инвестиций, а также смягчение монетарной политики, напомнили в НБУ.
Кроме того, снова обсуждали выполнение предыдущих действий для принятия новой программы сотрудничества с МВФ на уровне Совета директоров фонда.
В частности, речь идет о законопроекте № 2571. “В конечном итоге принятый закон должен убрать способность судов возвращать к жизни “зомби” банки, выведенные с рынка по причине неплатежеспособности. Кроме того, должны быть четко определены предпосылки и процедура получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, их форма и “формула”, по которой объем возмещения должен быть обсчитан и подтвержден”, – отметили в НБУ.
Также обсуждались вопросы долговой политики. Среди прочего участники встречи обсудили увеличение роли локальных инвесторов на рынке ОВГЗ и меры по увеличению ликвидности на вторичном рынке.
В совещании приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, глава НБУ Яков Смолий и его заместители Дмитрий Сологуб и Олег Чурий, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца и советник Министра финансов Александра Бетлий.
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