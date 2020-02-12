Межбанк: ценники НБУ будут "управлять" курсом

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Вторник на валютном рынке пройдет очень динамично и с ростом активности клиентов по сравнению с “тихим” понедельником. По нашим прогнозам, 18 февраля объемы операций на торгах составят $190-235 млн при заключении до 520-640 сделок.
Основных причин увеличения статистики две:
1) перенос на сегодня значительного числа сделок в долларе США, которые вчера компании не захотели делать на условиях ТОМ;
2) проведение аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ.
Непосредственно на курсообразование существенно повлияют три фактора:
1) Пик бюджетных платежей у клиентов. Компаниям необходимо закрыть в ближайшие дни свои налоговые платежи и рост потребности в гривне приведет к активизации продаж валюты экспортерами на фоне низкого спроса на нее у импортеров,которым тоже надо рассчитаться с государством. Это работает на укрепление гривны;
2) Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Предлагаются облигации сроком обращения 140 дней, 518 и 1092 дня на общую сумму по номиналу 4,5 млрд гривен. С учетом уже прошедших недавно погашений предыдущих выпусков ОВГЗ и предстоящих в ближайшее время – особого дополнительного притока средств в бюджет мы не прогнозируем. Многие инвесторы просто перевложат средства от ранее погашенных бумаг. Но часть из них будет покупать валюту и фиксировать валютную прибыль, а часть наоборот – решит довложиться на этом аукционе. Если Минфин и инвесторы найдут компромисс по доходности – определенный приток валюты от иностранцев под эти операции возможен. По нашим расчетам – до $70-110 млн. И это тоже будет полезно для укрепления гривны;
3) Интервенции НБУ. Нацбанку необходимо пополнять резервы и он будет активно скупать излишек предложения доллара на торгах. Это с одной стороны – делает его фактически маркетмейкером по курсу (его ценники выкупа доллара будут практически “управлять” курсом в течение сессии). С другой – приведет к тому, что регулятор поддержит котировки доллара в нужном для себя коридоре, что не даст валюте ситуативно обвалиться.
Спекулянты попробуют воспользоваться ситуацией и будут работать как в формате “в две стороны”, так и подстраиваясь под действия крупных игроков – постараются «покачать» курс в течение дня.
Наличный рынок продолжит оставаться заложником поведения межбанка и будет ставить свои котировки с оглядкой на безналичный курс. Своей игры “на повышение” или “на понижение” владельцы обменок вести не будут. Причина – рынок слишком уж спокоен в части наличной валюты и особого спроса на нее нет. Поэтому сегодня финансисты будут работать с достаточно средним уровнем спреда по доллару в пределах 15-20 копеек в обменках финкомпаний и до 20-25 копеек в банках.
По нашим прогнозам, 18 февраля коридор по доллару будет в пределах 24,30-24,50 гривен с очень вероятными выходами Нацбанка с покупкой валюты.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,40 / 24,43
евро – 26,44 / 26,47
российский рубль – 0,3844 / 0,3851
Курсы валют на Межбанке
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