Microsoft тестирует новую функцию для Outlook

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Американская компания Microsoft работает над новой организационной функцией Outlook Spaces.
Об этом сообщает портал ZDnet.
“Microsoft работает над новой организационной функцией, которая может дебютировать в Outlook”, – говорится в сообщении.
По данным портала, функция Outlook Spaces позволит пользователям на одной странице собрать, календарные встречи, списки с задачами, электронные письма, документы, файлы и другую информацию, для того чтобы иметь полную картину в конкретном одном проекте.
Фото: ZDnet
Сейчас функция еще проходит этап тестирования, и неизвестно, когда она действительно появится на почтовом ящике Outlook.
Отмечается, что Microsoft уже несколько лет работает над созданием организационных функций, которые улучшили бы персональную и организационную производительность.
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