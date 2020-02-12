0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 100 0

Microsoft тестирует новую функцию для Outlook

Microsoft тестирует новую функцию для Outlook

Американская компания Microsoft работает над новой организационной функцией Outlook Spaces.

Об этом сообщает портал ZDnet.

“Microsoft работает над новой организационной функцией, которая может дебютировать в Outlook”, – говорится в сообщении.

По данным портала, функция Outlook Spaces позволит пользователям на одной странице собрать, календарные встречи, списки с задачами, электронные письма, документы, файлы и другую информацию, для того чтобы иметь полную картину в конкретном одном проекте.


Фото: ZDnet

Сейчас функция еще проходит этап тестирования, и неизвестно, когда она действительно появится на почтовом ящике Outlook.

Отмечается, что Microsoft уже несколько лет работает над созданием организационных функций, которые улучшили бы персональную и организационную производительность.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.