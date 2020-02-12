Microsoft тестирует новую функцию для Outlook

Американская компания Microsoft работает над новой организационной функцией Outlook Spaces.

Об этом сообщает портал ZDnet.

“Microsoft работает над новой организационной функцией, которая может дебютировать в Outlook”, – говорится в сообщении.

По данным портала, функция Outlook Spaces позволит пользователям на одной странице собрать, календарные встречи, списки с задачами, электронные письма, документы, файлы и другую информацию, для того чтобы иметь полную картину в конкретном одном проекте.



Фото: ZDnet

Сейчас функция еще проходит этап тестирования, и неизвестно, когда она действительно появится на почтовом ящике Outlook.

Отмечается, что Microsoft уже несколько лет работает над созданием организационных функций, которые улучшили бы персональную и организационную производительность.