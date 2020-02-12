Коболев готовит «Нафтогаз» к IPO

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев получил положительный отзыв от потенциальных инвесторов о перспективе размещения акций компании на бирже.

«На прошлой неделе провел ряд консультаций с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах вывода Группы «Нафтогаз» на IPO и получил очень положительный отзыв», – написал он в FACEBOOK.

Коболев отметил, что успех этого процесса будет зависеть от способности продемонстрировать клиентоориентированность. В частности, создание ценности для конечного потребителя через удобство (диджитализация) и управление объемом потребления (энергоэффективность).

«Из приятного – команду «Нафтогаза» положительно воспринимает рынок, поскольку мы «выполняем свои обещания и придерживаемся задекларированных ценностей». А такие вещи вдохновляют. Сильно», – добавил он.

Напомним, еще в 2017 году глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что продажа миноритарного пакета акций компании (15%), которая может состояться в 2020 году, позволит государству получить $10 млрд дохода, а также сделает необратимыми положительные реформы в компании.

В частности, Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат в “Нафтогазе”.