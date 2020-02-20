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В 2020 году прекратят выпускать Alfa Romeo Giulietta (фото)

В 2020 году прекратят выпускать Alfa Romeo Giulietta (фото)

Alfa Romeo планирует в 2020 году прекратить выпускать свою самую маленькую и недорогую модель – хэтчбек Alfa Romeo Giulietta, сообщает Club Alfa. Вместо него Fiat Chrysler Automobiles будет выпускать новый кроссовер Maserati.

Серийное производство Alfa Romeo Giulietta началось в 2011 году. В 2011 году в Европе продали почти 79 000 автомобилей Giulietta. С тех пор эту модель несколько раз обновляли, но ее продажи постепенно падали. Так, в 2019 году на Старом Континенте продали всего 15 690 хэтчбеков Giulietta. А ведь Европа является ключевым рынком для этой модели.


Alfa Romeo Giulietta

Сейчас Alfa Romeo планирует сосредоточиться на выпуске кроссоверов. В 2021 году начнется серийное производство гибридного кроссовера Tonale, который принадлежит к сегменту C, а в 2022 году в продаже появится компактный кроссовер (его название пока не известно). У компактного кроссовера может быть полностью электрическая силовая установка.

По материалам autonews.ua
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