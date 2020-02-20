В 2021 году появится первый электромобиль Dacia (фото)

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Dacia, бюджетный бренд, который принадлежит Renault, планирует в 2021 году начать продавать свой первый электромобиль. Это будет самый недорогой электрокар в Европе.
О том, что Dacia скоро начнет продавать в Европе электромобили, стало известно из слайдов, показанных во время конференции Renault, посвященной итогам 2019 года. На слайде эта новинка обозначена как «Dacia Urban city car» в категории электромобилей.
Dacia
Пока у нас нет никакой информации про эту новинку. Некоторые эксперты считают, что речь идет про переработанный сити-кар Renault K-ZE, который сейчас продается в Китае. Его немного доработают до европейских стандартов и дадут ему логотип Dacia. В частности, отделка салона будет более качественной, предложат больше оборудования.
Renault K-ZE оснащается электромотором мощностью 44 л.с. и 125 Нм крутящего момента, а также литий-ионной батареей на 26,8 кВт. Запас хода у него составляет примерно 150 км. Максимальная скорость – 105 км/ч. Вполне возможно, что у электромобиля Dacia запас хода будет немного меньше, но зато улучшится производительность.
Электрокар от Dacia должен стать самой недорогой машиной с электрической силовой установкой в Европе. Сколько конкретно он будет стоить – пока не известно.
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