Индекс потребительских настроений в январе 2020 года уменьшился

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По данным исследования “Потребительские настроения в Украине”, осуществляемого при финансовой поддержке Dragon Capital, в январе индекс потребительских настроений (ИПН) составил 89,0 п., что на 3,1 п. меньше, чем в декабре. Сократились значения всех составляющих индикатора, кроме Индекса ожидаемых изменений личного материального положения.
Об этом пишет sapiens в своем исследовании.
В январе 2020 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 89,0, что на 3,1 п. меньше показателя декабря.
Индекс текущего положения (ИТП) уменьшился на 6,0 п., составив 79,0. Составляющие этого индекса претерпели такие изменения:
– индекс текущего личного материального положения (х1) составил 76,4, что на 6,4 п. меньше уровня этого индекса в декабре;
– индекс целесообразности крупных покупок (х5) уменьшился на 5,7 п. и установился на отметке 81,7.
Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в январе уменьшился незначительно – на 1,2 п. и составил 95,7. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:
– индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) вырос по сравнению с прошлым месяцем на 4,1 п. и составил 93,0;
– индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) уменьшился на 6,1 п. и составил 92,9;
– индекс ожидаемого развития экономики страны на протяжении ближайших 5 лет (х4) несколько снизился до 101,3, что на 1,6 п. меньше показателя декабря.
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