В Египте работают уже 6 новых трамваев, построенных в Украине (фото, видео)

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В Александрию (Египет) поставлено уже 8 трамваев, изготовленных украинской компанией “Татра-Юг” на мощностях в Днепре. 6 трамваев введены в эксплуатацию и выполняют пассажирские перевозки.
Об этом сообщает портал ЦТС со ссылкой на информацию “Татра-Юг” и египетских СМИ.
В частности, в компании проинформировали, что в конце января губернатор Александрии провел осмотр партии из 7 вагонов, поставленных из Украины.
А, как уточняется в египетской прессе, 30 января губернатор Александрии Мохамед Шариф принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию 4 трамваев “Татра-Юг”. При этом чиновник даже проехался в одном из трамваев.
Фото: mobtada.com
Сообщается, что по состоянию на конец прошлого месяца в Египет было доставлено всего 8 украинских трамваев. Помимо упомянутых 4 трамваев, одна из машин находилась в порту, одна – на этапе сборки перед вводом в эксплуатацию. Еще два трамвая приступили к работе на маршрутах в Александрии летом прошлого года.
Напомним, в начале 2017 года “Татра-Юг” выиграла тендер на поставку в Александрию 15 сочлененных трамваев. Вагоны для Египта – высокопольные и имеют длину 22 м. То, что вагоны высокопольные, изначально было требованием заказчика, что обусловлено климатическими условиями в Александрии и техническими параметрами трамвайной системы этого египетского города.
Отправка в Египет первого трамвая, произведенного в Днепре, состоялась в начале 2019 года.
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