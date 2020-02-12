Создали электрокар-беспилотник для уменьшения пробок в городах (фото)

Автор суперкара McLaren F1, британский инженер Гордон Мюррей и его компания Gordon Murray Design (GMD) совместно с партнерами разработали одноместный беспилотник Motiv.

Длина авто составляет всего 2,5 м, а значит – у мини-шаттла есть шансы уменьшить пробки в городе.

Силовая установка состоит из 20-киловаттного электродвигателя и тяговой батареи на 17,3 киловатт-часа, которая обеспечит запас хода около 100 км.

Motiv может передвигаться со скоростью не более 65 км/час. Наполнение аккумулятора с 20 до 80% занимает 40 минут.



Фото: Gordon Murray Design

Особенности беспилотника — двери “крылья чайки” с бесконтактной системой открытия, встроенная система климат-контроля и архитектура салона, которая позволяет комфортно расположиться внутри автомобиля с ноутбуком.



Фото: Gordon Murray Design

Шаттл может быть преобразован из пассажирского в грузовой или адаптирован для использования с инвалидной коляской. Максимальный объем багажного отсека легко увеличивается до 1100 л.