Создали электрокар-беспилотник для уменьшения пробок в городах (фото)

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Автор суперкара McLaren F1, британский инженер Гордон Мюррей и его компания Gordon Murray Design (GMD) совместно с партнерами разработали одноместный беспилотник Motiv.
Длина авто составляет всего 2,5 м, а значит – у мини-шаттла есть шансы уменьшить пробки в городе.
Силовая установка состоит из 20-киловаттного электродвигателя и тяговой батареи на 17,3 киловатт-часа, которая обеспечит запас хода около 100 км.
Motiv может передвигаться со скоростью не более 65 км/час. Наполнение аккумулятора с 20 до 80% занимает 40 минут.
Фото: Gordon Murray Design
Особенности беспилотника — двери “крылья чайки” с бесконтактной системой открытия, встроенная система климат-контроля и архитектура салона, которая позволяет комфортно расположиться внутри автомобиля с ноутбуком.
Фото: Gordon Murray Design
Шаттл может быть преобразован из пассажирского в грузовой или адаптирован для использования с инвалидной коляской. Максимальный объем багажного отсека легко увеличивается до 1100 л.
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