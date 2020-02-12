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Xiaomi создает завод, на котором будут работать только роботы (фото)

Xiaomi создает завод, на котором будут работать только роботы (фото)

Xiaomi создает заводы, которые будут полностью автоматизированными.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил о завершении первого этапа строительства экспериментальной автоматизированной фабрики по сборке смартфонов на пресс-конференции “Интервью в облаке”, передает ixbt.com.

Фабрика располагается в Ічжуане. Лэй Цзюнь заявил, что компания создала специальное подразделение пару лет назад. Новый автоматизированный завод готов к открытию, однако из-за вспышки коронавируса планы приходится менять.

“Эпидемическая ситуация замедляет процесс, но наш экспериментальный проект очень автоматизированный. Первый этап производственной линии в Ічжуане завершен, мы строим полностью автоматизированный завод следующего поколения”, – сказал он.


Фото: ferra.ru

Завод будет использовать автоматизированные производственные линии и сети 5G, что должно значительно повысить эффективность производства. Он будет автоматически создавать 60 смартфонов в минуту. Это на 60% больше, чем на традиционных заводах.

По материалам Газета по-Украински
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