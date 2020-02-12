Xiaomi создает завод, на котором будут работать только роботы (фото)

Xiaomi создает заводы, которые будут полностью автоматизированными.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил о завершении первого этапа строительства экспериментальной автоматизированной фабрики по сборке смартфонов на пресс-конференции “Интервью в облаке”, передает ixbt.com.

Фабрика располагается в Ічжуане. Лэй Цзюнь заявил, что компания создала специальное подразделение пару лет назад. Новый автоматизированный завод готов к открытию, однако из-за вспышки коронавируса планы приходится менять.

“Эпидемическая ситуация замедляет процесс, но наш экспериментальный проект очень автоматизированный. Первый этап производственной линии в Ічжуане завершен, мы строим полностью автоматизированный завод следующего поколения”, – сказал он.



Фото: ferra.ru

Завод будет использовать автоматизированные производственные линии и сети 5G, что должно значительно повысить эффективность производства. Он будет автоматически создавать 60 смартфонов в минуту. Это на 60% больше, чем на традиционных заводах.