Xiaomi создает завод, на котором будут работать только роботы (фото)

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Xiaomi создает заводы, которые будут полностью автоматизированными.
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил о завершении первого этапа строительства экспериментальной автоматизированной фабрики по сборке смартфонов на пресс-конференции “Интервью в облаке”, передает ixbt.com.
Фабрика располагается в Ічжуане. Лэй Цзюнь заявил, что компания создала специальное подразделение пару лет назад. Новый автоматизированный завод готов к открытию, однако из-за вспышки коронавируса планы приходится менять.
“Эпидемическая ситуация замедляет процесс, но наш экспериментальный проект очень автоматизированный. Первый этап производственной линии в Ічжуане завершен, мы строим полностью автоматизированный завод следующего поколения”, – сказал он.
Фото: ferra.ru
Завод будет использовать автоматизированные производственные линии и сети 5G, что должно значительно повысить эффективность производства. Он будет автоматически создавать 60 смартфонов в минуту. Это на 60% больше, чем на традиционных заводах.
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