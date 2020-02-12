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В Николаеве подорвали банкомат "ПриватБанка" и похитили четверть миллиона гривен (фото)

В Николаеве подорвали банкомат "ПриватБанка" и похитили четверть миллиона гривен (фото)

Неизвестные подорвали банкомат в Николаеве, похитив более 250 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В ночь на воскресенье, 16 февраля, воры, отжав окно, проникли в отделение “ПриватБанка” на улице Космонавтов в Ингульском районе города. Затем они совершили подрыв банкомата и скрылись с украденными деньгами.

Помещение банка располагается в нежилом доме. В результате взрыва никто из людей не пострадал.


Фото: fb.com / UA.National.Police.Nikolaev

На месте преступления работали взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции. Уголовное дело зарегистрировано по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса (кража в крупных размерах), санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.


Фото: fb.com / UA.National.Police.Nikolaev

Полиция обратилась к возможным свидетелям и другим лицам, которые могут располагать информацией о преступлении,. Граждан просят обращаться в Ингульское отделение полиции Николаева.

По материалам Finance.UA
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