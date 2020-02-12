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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправленно и незначительно.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,54 грн до 24,45 грн (-0,4%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время изменились с 24,44/24,47 до 24,45/24,47.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,36/24,59 до 24,32/24,53 (-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

Нацбанк Украины в очередной раз дал оценку процессам на валютном рынке. По словам заместителя главы НБУ Олега Чурия, текущий курс гривны к доллару является рыночным и отражает реальное состояние и тенденции в экономике. Чурий напомнил, что еще в 2015 году НБУ отказался от фиксированного курса и ввел гибкое курсообразование. С тех пор режим гибкого курсообразования является важным элементом политики инфляционного таргетирования и выступает главным предохранителем от накопления дисбалансов в экономике.

При этом НБУ не расходует международные резервы на поддержание искусственного курса гривны, а только сглаживает чрезмерные курсовые колебания в ту или иную сторону.

По прогнозам Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе не стоит ожидать значительных изменений курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться вблизи 24,5 грн, а наличный доллар в банках – около 24,3/24,5 грн”, – прогнозирует Иосуб.

По материалам Finance.UA
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