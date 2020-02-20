Bloomberg назвал страны, которые могут больше всех пострадать от сокращения импорта Китая

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Рост ВВП Китая в первом квартале 2020 года из-за коронавируса может сократиться до 4,5% в годовом измерении. От этого могут пострадать страны, которые больше всех экспортируют в Китай – в частности, Австралия, Южная Корея и Бразилия.
Об этом говорится в анализе Bloomberg Economics.
“Если прогноз о рекордно низком росте ВВП Китая будет правильным, период слабого импорта Китая повлияет на его торговых партнеров. Основными странами-экспортерами в Китай, в частности, являются Австралия, Южная Корея и Бразилия”, – пишет издание.
Доля экспорта в Китай в 2018 году (в процентах)
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