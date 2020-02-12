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Межбанк: спекулянты смогут "погонять" курс

Межбанк: спекулянты смогут "погонять" курс

Понедельник не порадует участников валютного рынка большими объемами операций, но у них будет возможность “поиграть” курсом. Этим будут активно пользоваться спекулянты.

На поведение рынка и курсообразование существенно повлияют три фактора:

1) Выходной понедельник в США. Американцы отмечают День президентов и расчеты в долларе 17 февраля будут проходить на украинском межбанке на ТОМе – т.е. расчеты в гривне сегодня, поставка доллара – завтрашним днем.

Это не очень “нравится” местным игрокам и большинство клиентов по американской валюте сегодня либо будет работать на минимальных объемах, либо перенесет свои операции сразу на завтра, либо будет проводить их через евро.

В целом, это существенно снизит активность на рынке по доллару и уменьшит общую статистику торгов за 17 февраля;

2) Поведение спекулянтов. У них появляется отличный шанс “погонять” курс доллара на малообъемном рынке. Секрет их работы в эти моменты прост – любые сделки по суммам до 1 млн долларов способны существенно менять расклад спроса и предложения в такие дни на торгах. И спекулянты активно “разгоняют” курс в нужном им направлении, подстраиваясь под операции и действия немногочисленных реальных покупателей и продавцов. Попытки разогреть рынок перед завтрашним аукционом по размещению ОВГЗ будут и сегодня;

3) Бюджетные платежи компаний, хозяйственная деятельность клиентов и поведение Нацбанка с выходом/невыходом на торги с интервенциями.

Клиентам надо закрыть на этой неделе свои налоговые платежи и это стимулирует их к активной продаже валюты, так как дефицит гривны испытывает большинство компаний. Кроме этого, им надо проводить и текущее финансирование своих хозяйственных операций. Это заставит компании сегодня активно работать по евро и по рублю, а также (если их устроит курс) и продавать доллар на ТОМе для концентрации гривны под бюджетные проплаты. Такая ситуация на межбанке обычно работает на укрепление нацвалюты.

НБУ при существенном избытке предложения доллара (если он возникнет и участники рынка будут готовы работать с регулятором на ТОМе) – выйдет на торги со скупкой. В этом случае котировки НБУ будут диктовать рынку фактический коридор по курсу в течение дня;

Наличный рынок продолжит ставить свои ценники с оглядкой на безналичный курс и работать обменники будут в формате «с оборота» с достаточно средним спредом.

По нашим прогнозам 17 февраля объемы операций на торгах составят $150-180 млн при заключении до 420-470 сделок, а коридор по доллару будет в пределах 24,35-24,55 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,46 / 24,48
евро – 26,55 / 26,57
российский рубль – 0,3849 / 0,3854

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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