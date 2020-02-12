Суд запретил Tesla вырубку леса под строительство завода около Берлина

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Высший административный суд региона Берлин-Бранденбург своим решением от 15 февраля приказал приостановить работы по вырубке леса в местности, где американский автопроизводитель электромобилей Tesla намерен построить свой завод.
Об этом сообщается на сайте суда.
“Иск “Зеленой лиги Бранденбурга” привел к предварительному прекращению работ по вырубке, уже начатых на предложенном месте”, – говорится в решении суда.
Указанная Лига обжаловала предыдущее решение Административного суда во Франкфурте-на-Одере от 14 февраля 2020 года, которым работы разрешались. Работы предписано приостановить в течение трех дней, до тех пор, пока не будет рассмотрена жалоба активистов на решение Франкфуртского суда.
В прошлый четверг рабочие подогнали тяжелую технику и начали работы по расчистке на 90 га леса. Раньше разрешение на это было выдано Земельным управлением окружающей среды, несмотря на отсутствие формального разрешения на строительство завода. В целом Tesla заявила о том, что ей нужны 300 га площади.
Напомним, против строительства выступают также местные жители. Они опасаются, что завод будет забирать очень много воды. Состоялось несколько демонстраций протеста.
Tesla в прошлом году объявила о планах построить свой первый в Европе завод «Gigafactory» неподалеку от Берлина, рядом с аэропортом Шенефельд на территории леса в Грюнгайде. Производство электрокаров планируется начать уже в следующем году. Производитель электромобилей хочет собирать на начальном этапе 150 тысяч, а впоследствии до 500 тысяч транспортных средств в год, включая модели 3 и Y.
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