В Volkswagen пообещали выплатить компенсации пострадавшим от «дизельного скандала»

Автокомпания Volkswagen и Федеральное объединение центров защиты прав потребителей Германии 14 февраля провалили переговоры относительно мирового соглашения по «дизельному скандалу». В то же время VW пообещал напрямую выплатить 830 миллионов евро компенсаций пострадавшим.

Об этом пишет DW.

Так, каждый владелец автомобиля, который пострадал из-за манипуляции компании с замерами содержания вредных веществ, получит от 1800 до 2100 евро компенсации, в зависимости от общего количества признанных исков.

Несмотря на это, на переговорах Volkswagen обвинил адвокатов истцов в провале мирового соглашения. Они в свою очередь обвинили компанию.

По утверждению защитников, в Volkswagen отказались создать прозрачную систему компенсационных выплат. VW заявляют, что адвокаты пострадавших требовали одноразовый адвокатский гонорар в 50 миллионов евро, но никак не обосновали эту сумму.

«Дизельный скандал» вокруг концерна Volkswagen впервые разгорелся в сентябре 2015 года, когда оказалось, что программное обеспечение на автомобилях VW скрывает реальные объемы выбросов вредных газов в атмосферу во время соответствующих тестов.

В июне 2016 Volkswagen согласился выплатить 15 миллиардов долларов американским владельцам для улаживания скандала с выбросами. Позже сообщалось, что Volkswagen выплатит $4,3 млрд за ложные данные о выбросах.

В Австралии Volkswagen выплатит свыше 78 миллиардов евро компенсации владельцам, заплатив им по 1400 долларов за одну машину.

4 августа 2017-го топменеджер Volkswagen AG Оливер Шмидт признал себя виновным в уголовном деле с дизельными двигателями компании.